Путин пообещал участнику "Елки желаний" покататься с ним на коньках на Красной площади

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Президент России Владимир Путин пообещал исполнить мечту участника благотворительной акции "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации, и покататься с ним на коньках на Красной площади. Российский лидер заверил, что постарается исполнить желание и еще одного ребенка, который мечтает обнять настоящую панду, передает ТАСС.

Во время встречи главы государства с добровольцами, которая проходила в субботу по видеосвязи, ведущие мероприятия попросили Путина традиционно принять участие в акции. В студии, где они находились, стояла елка с игрушками, на которых были написаны заветные мечты ребят из разных уголков России. Ведущие рассказали, что игрушки с желаниями пронумерованы цифрами от одного до десяти, и попросили президента назвать число. "Двенадцать", - улыбнулся глава государства. "Значит, мы можем взять две игрушки?" - удивился ведущий. Президент утвердительно кивнул.

Вместе с находившимся в студии Артемом Самойловым - мальчиком из Ленинградской области, с которым Путин уже проводил встречу и который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, - ведущие сняли с елки два шара под номерами один и два.

На одном из этих шаров о своей мечте написал девятилетний мальчик из Челябинской области. Он рассказал, что хотел бы побывать на Красной площади, покататься там на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент. "Запросто, сделаем. Вместе покатаемся, - пообещал Путин. - Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге".

На другом шаре было написано желание десятилетнего мальчика из Тульской области, который мечтает обнять настоящую панду. "Панду?" - удивился президент. "Надо у панды спросить, а она хочет, чтобы ее обнимали? - пошутил Путин. - Надо подумать, как это сделать. Здесь у нас есть защитники животных, надо с ними посоветоваться". Глава государства пообещал, что предпримет "максимальные усилия для того, чтобы это желание было реализовано".

Об акции

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимают с 16 ноября по 15 декабря. Уже с 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.

Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.

Фото: Яндекс.Новости