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Путин пообещал участнику "Елки желаний" покататься с ним на коньках на Красной площади

5 декабря 2020 18:01
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Президент заверил, что постарается исполнить желание еще одного ребенка, который мечтает обнять настоящую панду.

Президент России Владимир Путин пообещал исполнить мечту участника благотворительной акции "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации, и покататься с ним на коньках на Красной площади. Российский лидер заверил, что постарается исполнить желание и еще одного ребенка, который мечтает обнять настоящую панду, передает ТАСС.

Во время встречи главы государства с добровольцами, которая проходила в субботу по видеосвязи, ведущие мероприятия попросили Путина традиционно принять участие в акции. В студии, где они находились, стояла елка с игрушками, на которых были написаны заветные мечты ребят из разных уголков России. Ведущие рассказали, что игрушки с желаниями пронумерованы цифрами от одного до десяти, и попросили президента назвать число. "Двенадцать", - улыбнулся глава государства. "Значит, мы можем взять две игрушки?" - удивился ведущий. Президент утвердительно кивнул.

Вместе с находившимся в студии Артемом Самойловым - мальчиком из Ленинградской области, с которым Путин уже проводил встречу и который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, - ведущие сняли с елки два шара под номерами один и два.

На одном из этих шаров о своей мечте написал девятилетний мальчик из Челябинской области. Он рассказал, что хотел бы побывать на Красной площади, покататься там на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент. "Запросто, сделаем. Вместе покатаемся, - пообещал Путин. - Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге".

На другом шаре было написано желание десятилетнего мальчика из Тульской области, который мечтает обнять настоящую панду. "Панду?" - удивился президент. "Надо у панды спросить, а она хочет, чтобы ее обнимали? - пошутил Путин. - Надо подумать, как это сделать. Здесь у нас есть защитники животных, надо с ними посоветоваться". Глава государства пообещал, что предпримет "максимальные усилия для того, чтобы это желание было реализовано".

Об акции

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимают с 16 ноября по 15 декабря. Уже с 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.

Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.

 

Фото:   Яндекс.Новости   

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