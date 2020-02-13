Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России

99

«Что касается «родителя № 1», «родителя № 2»... Пока я президент, у нас не будет «родителя № 1», будут «папа» и «мама», — сказал Путин, отвечая на слова заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Ольги Баталиной о том, что в рабочую группу поступают предложения закрепить в Конституции положение, согласно которому семьей может считаться только союз мужчины и женщины (сейчас такая норма присутствует в Семейном кодексе).«Сегодня само понятие семьи требует защиты. Лет десять назад я точно даже не могла бы предположить, что на смену простым, понятным нам словам «мама» и «папа» могут прийти какие-то универсальные странные понятия «родитель № 1» и «родитель № 2». Сегодня это не фантастика, сегодня это реальность в ряде стран», — сказала Баталина, предложив Путину дополнить Конституцию нормой, согласно которой правительство России регулирует вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи и традиционных семейных ценностей.Путин ответил, что с таким предложением он в принципе согласен, однако считает необходимым его продумать. В то же время он указал на разницу между семьей и браком.«Семья, вы сказали, союз мужчины и женщины. А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Брак — это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому. Но идея сама по себе правильная и должна быть поддержана, надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать», — сказал Путин.