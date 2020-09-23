Я нашел ошибку
Главные новости:
Образовательная программа, запущенная РАНХиГС, нацелена на разработку проектных решений, которые помогут достичь целей нацпроектов.
Дмитрий Азаров и Ольга Ярилова провели проектно-аналитическую сессию для участников программы подготовки резерва управленческих кадров высшего уровня РАНХиГС 
Новый автомобиль будет на 12 тысяч долларов дешевле, чем самая бюджетная модель, которая Tesla производит сейчас - седан Model 3 стоимостью 37 990 долларов.
Маск пообещал беспилотную Tesla стоимостью менее двух миллионов рублей
Парламентарию было 67 лет.
Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса
Глава республики также акцентировал внимание на возможности явки преступников с повинной.
Власти Дагестана выплатят 1 млн рублей за помощь в розыске сбежавших из колонии заключенных
Материнский капитал будет увеличиваться ежегодно, и с 1 января 2021 года его сумма увеличится почти на 23 тыс. рублей.
Путин пообещал ежегодную индексацию маткапитала
При этом он подчеркнул, что был трезвым во время происшествия.
Рэпер Гулиев признал вину по делу о ДТП на Остоженке
Сегодня АВТОВАЗ обеспечен заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы текущего года в рамках программ опережающих госзакупок, роста корпоративных продаж.
Губернатор Самарской области и гендиректор Рено обсудили развитие АВТОВАЗа
Президент отметил, что "это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году".
Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.35
0.08
EUR 89.25
-0.23
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самарской области стартовали всероссийские командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС
Самарские волонтёры приняли участие в Окружном форуме «Добро на Юге»
В Самарской области пройдет инклюзивный проект «Крылья возможностей»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Путин пообещал ежегодную индексацию маткапитала

23 сентября 2020 22:16
140
Материнский капитал будет увеличиваться ежегодно, и с 1 января 2021 года его сумма увеличится почти на 23 тыс. рублей.

Материнский капитал будет увеличиваться ежегодно, и с 1 января 2021 года его сумма увеличится почти на 23 тыс. рублей, заявил президент России Владимир Путин в среду, 23 сентября, в ходе встречи с сенаторами, передают "Известия".

«Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 617 рублей, право на 466 617 рублей семья получает при рождении первого ребенка... И что так же важно — материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тыс. рублей и составит 639 432 рубля», — сказал глава государства.

При этом сумма выплаты при рождении первого ребенка составит почти 484 тыс. рублей.

Кроме того, российский лидер поручил правительству предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми, ежемесячный доход которых не достиг прожиточного минимума на человека в регионе.

«Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года. Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе», — указал Путин.

Он уточнил, что по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения и этот механизм будет простым, удобным и понятным для всех.

Глава государства напомнил, что ранее для семей с низкими доходами были установлены ежемесячные выплаты на детей. Выплата на ребенка от рождения до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе. С 1 января была предусмотрена выплата для детей от трех до семи лет включительно. На данный момент ее размер достигает половину регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. По словам Путина, в среднем по стране это порядка 5,5 тыс. рублей.

16 сентября «Известия» писали, что движение ОНФ в ближайшее время обратится в правительство с инициативой о том, чтобы семьи могли тратить материнский капитал на ремонт жилья.

Материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%. Средства смогут получить 1,2 млн семей. Показатели внесены в проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год. Материнский капитал предоставляют в рамках национального проекта «Демография».

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
23 сентября 2020  22:16
Материнский капитал будет увеличиваться ежегодно, и с 1 января 2021 года его сумма увеличится почти на 23 тыс. рублей.
Путин пообещал ежегодную индексацию маткапитала
Материнский капитал будет увеличиваться ежегодно, и с 1 января 2021 года его сумма увеличится почти на 23 тыс. рублей. Политика региона
136
23 сентября 2020  21:51
Президент отметил, что "это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году".
Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году
Президент отметил, что "это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году". Политика региона
144
23 сентября 2020  21:08
Президент подчеркнул, что без новых материалов развитие экономики в целом, а не только оборонного комплекса, невозможно.
Путин назвал хамством прекращение поставок из-за рубежа деталей для самолета МС-21
Президент подчеркнул, что без новых материалов развитие экономики в целом, а не только оборонного комплекса, невозможно. Политика региона
149
Весь список
Выборы в Самарской области
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
829
14 сентября 2020  14:38
Всего «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получит 2865 из 3212 мандатов, это 89,20 % от общего числа избираемых депутатов.
«Единая Россия» в регионе одержала безоговорочную победу в единый день голосования
Всего «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получит 2865 из 3212 мандатов, это 89,20 % от общего числа избираемых депутатов. Выборы в Самарской области
820
14 сентября 2020  14:28
В Самарской области 13 сентября состоялись выборы муниципальных депутатов. Голосование проходило в течение трех дней.
На прошедших выборах окончательная явка по Самарской области составила - 35,63%
В Самарской области 13 сентября состоялись выборы муниципальных депутатов. Голосование проходило в течение трех дней. Выборы в Самарской области
892
Весь список
Видео
20 сентября 2020  10:40
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Глава региона призвал тщательнее следить за своим здоровьем. 
Социум
855
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
1376
26 августа 2020  11:45
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
1929
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
2204
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
2912
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
3209
Весь список
Фоторепортажи
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
1107
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
1615
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
1535
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
3057
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
5795
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
5785
Весь список
В центре внимания
Образовательная программа, запущенная РАНХиГС, нацелена на разработку проектных решений, которые помогут достичь целей нацпроектов.
23 сентября 2020  23:08 
Дмитрий Азаров и Ольга Ярилова провели проектно-аналитическую сессию для участников программы подготовки резерва управленческих кадров высшего уровня РАНХиГС 
Образовательная программа, запущенная РАНХиГС, нацелена на разработку проектных решений, которые помогут достичь целей нацпроектов. Образование
0
Участники обсудили оперативную обстановку в СО, реализацию нацпроектов, строительство важнейших социальных объектов.
23 сентября 2020  14:36 
Виктор Кудряшов провел заседание Правительства Самарской области
Участники обсудили оперативную обстановку в СО, реализацию нацпроектов, строительство важнейших социальных объектов. Политика региона
331
Подписано соглашение о сотрудничестве НОЦ «Инженерия будущего» и «Автодора»
23 сентября 2020  12:49 
Подписано соглашение о сотрудничестве НОЦ «Инженерия будущего» и «Автодора»
Стороны заинтересованы в совместной работе по созданию и внедрению новых технологий в сфере дорожного строительства и повышении квалификации специалистов.  Образование
307
Еще два человека умерли от коронавируса в Самарской области
23 сентября 2020  11:37 
Еще два человека умерли от коронавируса в Самарской области
В больницах остаются 2275, вылечились и выписаны 8547 человек.  Здравоохранение
427
В Самаре продлили три автобусных маршрута
23 сентября 2020  10:37 
В Самаре продлили три автобусных маршрута
Это связано с организацией движения общественного транспорта до стадиона «Самара Арена». Транспорт
324
Весь список
Акценты
Образовательная программа, запущенная РАНХиГС, нацелена на разработку проектных решений, которые помогут достичь целей нацпроектов.
23 сентября 2020  23:08 
Дмитрий Азаров и Ольга Ярилова провели проектно-аналитическую сессию для участников программы подготовки резерва управленческих кадров высшего уровня РАНХиГС 
Образовательная программа, запущенная РАНХиГС, нацелена на разработку проектных решений, которые помогут достичь целей нацпроектов. Образование
44
Первым этапом подготовки форума стало формирование «банка идей» в регионах. Самарская область проявила себя как один из наиболее активных регионов.
23 сентября 2020  18:39 
Самарская  область готовится к участию во  Всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени»
Первым этапом подготовки форума стало формирование «банка идей» в регионах. Самарская область проявила себя как один из наиболее активных регионов. Социум
216
Участники обсудили оперативную обстановку в СО, реализацию нацпроектов, строительство важнейших социальных объектов.
23 сентября 2020  14:36 
Виктор Кудряшов провел заседание Правительства Самарской области
Участники обсудили оперативную обстановку в СО, реализацию нацпроектов, строительство важнейших социальных объектов. Политика региона
335
Весь список
Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
1696
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
2924
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
1740
Весь список
Новости Тольятти
23 сентября 2020  16:07
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод. 
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.  Новости Тольятти
317
23 сентября 2020  15:19
Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям.
Студенты Самарской области могут получить поддержку своих проектов через регионального оператора ФСИ
Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям. Новости Тольятти
247
23 сентября 2020  14:31
Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти».
В Тольятти дан старт началу строительства железнодорожной ветки к Особой экономической зоне
Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти». Новости Тольятти
314
Весь список