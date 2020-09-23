Путин пообещал ежегодную индексацию маткапитала

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Материнский капитал будет увеличиваться ежегодно, и с 1 января 2021 года его сумма увеличится почти на 23 тыс. рублей, заявил президент России Владимир Путин в среду, 23 сентября, в ходе встречи с сенаторами, передают "Известия".

«Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 617 рублей, право на 466 617 рублей семья получает при рождении первого ребенка... И что так же важно — материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тыс. рублей и составит 639 432 рубля», — сказал глава государства.

При этом сумма выплаты при рождении первого ребенка составит почти 484 тыс. рублей.

Кроме того, российский лидер поручил правительству предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми, ежемесячный доход которых не достиг прожиточного минимума на человека в регионе.

«Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года. Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе», — указал Путин.

Он уточнил, что по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения и этот механизм будет простым, удобным и понятным для всех.

Глава государства напомнил, что ранее для семей с низкими доходами были установлены ежемесячные выплаты на детей. Выплата на ребенка от рождения до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе. С 1 января была предусмотрена выплата для детей от трех до семи лет включительно. На данный момент ее размер достигает половину регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. По словам Путина, в среднем по стране это порядка 5,5 тыс. рублей.

16 сентября «Известия» писали, что движение ОНФ в ближайшее время обратится в правительство с инициативой о том, чтобы семьи могли тратить материнский капитал на ремонт жилья.

Материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%. Средства смогут получить 1,2 млн семей. Показатели внесены в проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год. Материнский капитал предоставляют в рамках национального проекта «Демография».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев