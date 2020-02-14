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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин помиловал трех россиян

14 февраля 2020 18:05
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Помилование объясняется «принципами гуманности».
Владимир Путин помиловал трех граждан России, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Петрашова Павла Николаевича, 1990 года рождения, осужденного 16 августа 2018 года Тарским городским судом Омской области", — говорится в документе.

Указ вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования, 14 февраля.

Петрашов управлял легковым автомобилем, буксируемым на гибкой сцепке другим автомобилем. Выехав со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток, автомобиль Петрашова после обрыва троса не остановился и столкнулся с другой машиной, двигавшейся по главной дороге. В результате ДТП водитель встречного автомобиля скончался. Петрашов полностью признал вину в преступлении, имеет на иждивении малолетнего ребенка и отбыл часть срока наказания (один год и пять месяцев).

Другим указом Путин помиловал осужденную в Бурятии Марину Чернышеву, сократив ей срок лишения свободы до пяти лет. В ходе ссоры с бывшим мужем Чернышева ударила того ножом. Благодаря оказанной медпомощи, мужчина выжил. Пострадавший попросил смягчить приговор суда, указав, что сам явился инициатором конфликта, а также убежден, что у осужденной не было умысла его убить.

Третьим указом президент помиловал осужденную в Ханты-Мансийском автономном округе Раису Плетневу, сократив ей срок лишения свободы до шести лет. В ходе ссоры Плетнева задушила своего мужа, который был пьян. Из показаний свидетелей защиты в суде было установлено, что муж осужденной злоупотреблял спиртным, был агрессивным, поднимал на нее руку, не работал, а редкий заработок тратил на алкоголь.



Фото: Петр Ковалев / ТАСС/РБК


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Комментарии


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