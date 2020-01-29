Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар
29 января 2020 21:22
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"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее Иссахар попросила президента России о помиловании. В ходатайстве она частично признала свою вину, сообщила подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова.
Специальная комиссия Московской области рекомендовала помиловать осужденную, этот документ подписал губернатор Андрей Воробьев.
Израильтянку задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево на пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти десять граммов гашиша — наркотик девушка, по ее собственным словам, везла для личных целей, и о контрабанде не помышляла.
Накануне в Россию прилетела мать Наамы Яффа Иссахар, она приехала в подмосковную колонию и сказала собравшимся там журналистам, что "необходимо подождать и посмотреть".
На минувшей неделе женщина в Израиле встретилась с Владимиром Путиным и попросила российского президента помочь вернуть дочь домой.
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