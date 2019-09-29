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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ компенсаций пострадавшим от ЧС

29 сентября 2019 22:20
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Закон вступает в силу со дня опубликования и будет касаться выплат, полученных россиянами после 1 января 2019 года.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от налогов на доходы физлиц (НДФЛ) компенсаций, полученных россиянами в ходе стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций. Текст документа опубликовали на официальном портале правовой информации, передает life.ru.

В соответствии с инициативой, от НДФЛ освобождаются пострадавшие в результате террористических актов, стихийных бедствий и других аналогичных ситуаций. Данное условие относится и к членам их семей.

Вместе с тем в рамках закона в число не облагаемых НДФЛ доходов также включаются средства, полученные за наём жилых помещений от физлиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций на территории РФ.

Закон вступает в силу со дня опубликования и будет касаться выплат, полученных россиянами после 1 января 2019 года. 
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Комментарии



Политика региона
29 сентября 2019  22:20
Закон вступает в силу со дня опубликования и будет касаться выплат, полученных россиянами после 1 января 2019 года.
Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ компенсаций пострадавшим от ЧС
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