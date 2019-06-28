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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

28 июня 2019 18:27
119
А ранее глава государства потребовал от правительства избавиться от такого явления, как
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите прав дольщиков в случае банкротства застройщика, передает life.ru. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как следует из справки государственно-правового управления, на компанию "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства" возлагаются обязанности по выплате возмещения, если исполнение обязательств по договору обеспечивалось договором страхования или договором поручительства.

— Для этих целей такие договоры страхования и поручительства считаются прекратившимися досрочно. При этом страховщик (банк) сохраняет часть полученной страховой премии по договору страхования (часть полученной платы по договору поручительства), пропорциональную времени, в течение которого действовало страхование (поручительство), — говорится в сообщении.

Остальная часть, как уточняется, подлежит "передаче компании "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства".

Федеральный закон принят Госдумой 19 июня и одобрен Совфедом 26 июня 2019 года.

Ранее на совещании с членами кабмина Путин потребовал от правительства за несколько лет избавиться в стране от такого явления, как "обманутый дольщик". Это нужно сделать "необременительным для отрасли способом", чтобы не навредить объёмам жилищного и другого строительства. 
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Комментарии



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