Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года

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Владимир Путин подписал закон, продлевающий "заморозку" накопительной пенсии до конца 2023 года, передает РИА Новости.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

В пояснительной записке отмечается, что учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.

Также в документе указано, что определение в 2023 году максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента осуществляется исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

По предварительной оценке, принятое решение в 2023 году уменьшит трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду на 669,3 миллиарда рублей.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский