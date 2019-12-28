Путин подписал закон о закупке незарегистрированных лекарств
28 декабря 2019 21:10
90
Уточняется, что выдаваться такие разрешения правительству будут врачебной комиссией.
Напомним об одном из случаев, которые стали поводом для этого. В августе в Москве мать тяжелобольного ребёнка задержали при получении посылки с лекарством, оборот которого в России ограничен. При этом уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выразила обеспокоенность в связи с задержанием женщины. По её словам, дети должны в любом случае получить назначенный им препарат.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
28 декабря 2019 21:10
Поводом для этого стали случаи, когда больные были вынуждены искать альтернативные способы получения медикаментов из-за рубежа. Политика региона
90
28 декабря 2019 20:13
Вместо предпраздничного вторника рабочий день переносится на субботу, то есть на 28 декабря. Политика региона
112
28 декабря 2019 19:15
Благодаря нацпроектам в селе Кошки открылись сразу несколько соцобъектов. Политика региона
138
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
696
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
688
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1062
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
604
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
720
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
411
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1228
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
891
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
826
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
486
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
871
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
886
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1141
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2260
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2772
Мероприятия