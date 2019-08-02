Путин подписал закон о снижении НДС на фрукты и повышении на пальмовое масло
2 августа 2019 23:00
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Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что во главе такого решения стоит здоровье населения.
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