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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин подписал закон о снижении НДС на фрукты и повышении на пальмовое масло

2 августа 2019 23:00
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В Госдуме ранее заявляли, что причина такого решения — борьба за здоровье населения.
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс страны, передает life.ru. Изменения законодательства предусматривают снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для плодово-ягодной продукции — до 10%. В то же время увеличивается до 20% ставка НДС на пальмовое масло.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что во главе такого решения стоит здоровье населения. 



Фото © Pixabay
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Комментарии



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