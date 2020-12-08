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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии», которая истекала 1 марта 2021 года, до 1 марта 2026 года, передает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Таким образом, продлен упрощенный порядок оформления прав собственности на дома. Поправки распространили действия закона не только на садовые и дачные участки, но и земли под индивидуальное жилищное строительство и для ведения личного подсобного хозяйства (в границах населенного пункта).



Для оформления прав потребуется документы на земельный участок, технический план и декларации, составленной собственником. Наличие уведомлений о планируемом строительстве и его окончании не требуется.



При этом разрешается применять упрощенный порядок регистрации прав на жилой или садовый дом на участке, предназначенном не только для садоводства, но «для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта». Однако строение должно соответствовать параметрам объекта ИЖС, закрепленным в Градостроительном кодексе.



Для граждан, которые начали возводить дома до 4 августа 2018 года без получения разрешения на строительство, действует переходный период до 1 марта 2021 года. До это срока они могут подать документы в процессе строительства, а разрешение на его начало и ввод дома в эксплуатацию им не требуется. После этой даты оформить права на дом можно будет только в судебном порядке.





Фото: Woody Alec/shutterstock/РБК