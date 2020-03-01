Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка
1 марта 2020 22:40
58
В соответствии с поправками устанавливается выплата при рождении или усыновлении первого ребенка в размере 466 617 руб. в том случае, если первенец появился после 1 января 2020 года.
Также документом предусмотрено увеличение на 150 тыс. руб. (до 616 тыс. руб.) выплаты за появление в семье второго ребенка.
Поправки также ускоряют процесс получения маткапитала. Срок выдачи сертификата сократится с 15 дней до пяти; срок, в который семья сможет получить деньги, — с 30 до десяти дней.
Среди других изменений — разрешение использовать не больше 50% материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства.
Изменения в правилах выдачи материнского капитала Путин анонсировал в ходе послания к Федеральному собранию 15 января. «Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях», — сказал президент. Такая мера поможет обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России и «выбраться из демографической ловушки», отметил Путин.
20 февраля закон о внесении изменений в законодательные акты, связанные с распоряжением средствами материнского капитала, приняла Государственная дума, спустя шесть дней их одобрил Совет Федерации.
Фото: kremlin.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
1 марта 2020 22:40
Документ предусматривает также увеличение выплат при рождении второго ребенка. Деньги при этом пообещали выдавать быстрее. Политика региона
55
1 марта 2020 21:09
Упрощенная идентификация будет возможна при выплате выигрыша в лотерею, не превышающего 100 тысяч рублей. Политика региона
114
1 марта 2020 17:57
Ранее глава государства возложил цветы к памятнику в посёлке Череха. Политика региона
162
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
962
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
898
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1405
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
596
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
965
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2954
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1321
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2365
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1816
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
257
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
411
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
648
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
707
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1398
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1890
Мероприятия