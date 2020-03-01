Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка

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В соответствии с поправками устанавливается выплата при рождении или усыновлении первого ребенка в размере 466 617 руб. в том случае, если первенец появился после 1 января 2020 года.Также документом предусмотрено увеличение на 150 тыс. руб. (до 616 тыс. руб.) выплаты за появление в семье второго ребенка.Поправки также ускоряют процесс получения маткапитала. Срок выдачи сертификата сократится с 15 дней до пяти; срок, в который семья сможет получить деньги, — с 30 до десяти дней.Среди других изменений — разрешение использовать не больше 50% материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства.Изменения в правилах выдачи материнского капитала Путин анонсировал в ходе послания к Федеральному собранию 15 января. «Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях», — сказал президент. Такая мера поможет обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России и «выбраться из демографической ловушки», отметил Путин.20 февраля закон о внесении изменений в законодательные акты, связанные с распоряжением средствами материнского капитала, приняла Государственная дума, спустя шесть дней их одобрил Совет Федерации.Фото: kremlin.ru