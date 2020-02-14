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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин подписал указ об увековечении памяти Лужкова

14 февраля 2020 20:40
112
Политик руководил столицей на протяжении 18 лет — с 1992 по 2010 год.
Президент России Владимир Путин рекомендовал Правительству Москвы увековечить память Юрия Лужкова, "учитывая его значительный вклад в становление российской государственности" и развитие столицы, передает life.ru. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства посоветовал установить мемориальную доску на доме, где жил бывший мэр Москвы. Путин также рекомендовал мэрии присвоить имя Юрия Лужкова Московскому городскому университету управления и задуматься о проведении иных мероприятий, связанных с увековечением памяти градоначальника.

Лужков был мэром Москвы на протяжении 18 лет — с 1992 по 2010 год. Он умер в Мюнхене 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище. Президент РФ Владимир Путин присутствовал на церемонии прощания, которая состоялась в храме Христа Спасителя. 
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Комментарии


Политика региона
14 февраля 2020  20:40
Политик руководил столицей на протяжении 18 лет — с 1992 по 2010 год.
Путин подписал указ об увековечении памяти Лужкова
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