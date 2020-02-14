Путин подписал указ об увековечении памяти Лужкова

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Глава государства посоветовал установить мемориальную доску на доме, где жил бывший мэр Москвы. Путин также рекомендовал мэрии присвоить имя Юрия Лужкова Московскому городскому университету управления и задуматься о проведении иных мероприятий, связанных с увековечением памяти градоначальника.Лужков был мэром Москвы на протяжении 18 лет — с 1992 по 2010 год. Он умер в Мюнхене 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище. Президент РФ Владимир Путин присутствовал на церемонии прощания, которая состоялась в храме Христа Спасителя.