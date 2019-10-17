Путин подписал Стратегию в области развития гражданской обороны
17 октября 2019 13:24
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Реализация стратегии предусматривает выполнение задач обороны населения в условиях общего осложнения международной обстановки и защиту критически важных и потенциально опасных объектов, материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.
В документе обозначены основные задачи в этой сфере — государственное управление и стратегическое планирование в области гражданской обороны, а также защита населения и территорий, внедрение новых технологий поддержки безопасности населения, реализация исследовательских проектов и научная деятельность.
Стратегию планируется осуществить в два этапа. На первом предстоит создание нормативно-правовой базы, на втором — непосредственная реализация мер для повышения эффективности деятельности по гражданской безопасности.
Фото: соцсети
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