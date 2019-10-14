Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета Альфу
14 октября 2019 20:45
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Путин прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом. В последний раз лидер страны посещал королевство в 2007 году.
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