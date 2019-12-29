Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
29 декабря 2019 20:19
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Глава государства поблагодарил собеседника за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.
Кроме того, мировые лидеры обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, а также договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.
В октябре директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что США предоставили России новую информацию о готовившихся терактах в России. По его словам, речь шла о конкретных лицах и планах совершения атак. Подробности Бортников не раскрывал. Кроме того, в 2017 году спецслужбы США предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а также в других людных местах города.
Ранее Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они договорились поддерживать проект "Северный поток — 2", позитивно оценили состоявшийся на Украине обмен пленными, а также условились о дальнейших контактах.
Фото из открытых источников
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