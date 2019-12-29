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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

29 декабря 2019 20:19
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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в Кремле, передает РИА Новости. Разговор состоялся по инициативе Москвы.

Глава государства поблагодарил собеседника за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

Кроме того, мировые лидеры обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, а также договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

В октябре директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что США предоставили России новую информацию о готовившихся терактах в России. По его словам, речь шла о конкретных лицах и планах совершения атак. Подробности Бортников не раскрывал. Кроме того, в 2017 году спецслужбы США предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а также в других людных местах города.
Ранее Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они договорились поддерживать проект "Северный поток — 2", позитивно оценили состоявшийся на Украине обмен пленными, а также условились о дальнейших контактах. 



Фото из открытых источников
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Комментарии


Политика региона
29 декабря 2019  20:36
Мировые лидеры подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток — 2".
Путин и Меркель договорились о дальнейших контактах
Мировые лидеры подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток — 2".   Политика региона
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29 декабря 2019  20:19
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.  Политика региона
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29 декабря 2019  14:02
Заемщик будет иметь право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения. Закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года.
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