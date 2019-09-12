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Путин перед отъездом из Дагестана встретился с Нурмагомедовым

12 сентября 2019 22:45
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Путин очень тепло приветствовал чемпиона.
Президент России Владимир Путин в аэропорту Махачкалы встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает РИА Новости.

Спортсмен приехал в аэропорт, чтобы проводить российского лидера, посетившего Дагестан в четверг.

Путин очень тепло приветствовал чемпиона, защитившего титул на турнире в Абу-Даби. Он сердечно обнял отца и сына, его примеру последовал глава Дагестана Владимир Васильев, также присутствовавший на встрече.

"Хочу вас поздравить с победой сына. Достойный бой. Сильный, крепкий боец", - обратился президент к Абдулманапу Нурмагомедову.

По мнению Путина, одержанная победа была убедительной. "Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел. Хороший удушающий прием. Классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному", - обратился президент к Хабибу Нурмагомедову.

Боец поделился ощущениями от боя. По его словам, отец находился в метре от ринга, так что можно было переговариваться. А после боя друзья, наблюдавшие за схваткой и видевшие победный прием, поинтересовались у Нурмагомедова, о чем он разговаривал с отцом. Отец добавил, что все время рекомендовал сыну не суетиться.

Спортсмен рассказал президенту о тактике, которую он применял в каждом раунде. В частности, он посетовал, что "во втором раунде чуть-чуть задержался в стойке, один пропустил", после чего понял, что уже нужно предпринимать активные действия. "Правильно, надо использовать свои конкурентные преимущества, а не позволять ему сделать то же самое", - заметил на это Путин.

Нурмагомедов рассказал президенту, что сначала думал, что его соперник Дастин Порье будет крупнее. "Смотрю, он меньше, и потом в клинче тоже чувствуется, что уступает физически, я подумал, что придется его завозить", - сказал Хабиб. Он рассказал, что в какой-то момент решил открыть шею. "Это опасно очень. Можно просто не заметить и "уснуть", - заметил Путин. "И просыпаешься, все, бой закончен", - согласился боец.

По словам российского бойца, отдельные сложности были вызваны тем, что на арене было очень жарко. Он также отметил хорошую атмосферу. "Постоянно дерешься, заходишь, и публика поддерживает своего. Ты привык, что освистывают, а тут заходишь, и вся публика тебя поддерживает. А этот фактор я не учитывал", - поделился ощущениями Хабиб, добавив, что в какой-то момент даже почувствовал некое психологическое давление, потому как увидел на трибунах огромное количество родных и близких лиц.


Фото:   РИА Новости
 
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Комментарии



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