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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин ответил шуткой на реплику журналиста с Украины о танках на Кубани

19 декабря 2019 17:29
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Роман Цимбалюк, предположил, что позиция российского лидера по отношению к Киеву была бы иной в случае появления на Кубани украинских танков.
Президент России Владимир Путин ответил шуткой на реплику украинского журналиста Романа Цимбалюка, предположившего, что позиция российского лидера по отношению к Киеву была бы иной в случае появления на Кубани украинских танков, передает РБК.

«Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?» — ответил Путин, имея в виду разработанные в СССР танки Т-72 (принят на вооружение в 1973 году) и Т-34 (1940 год).

«У нас основной боевой танк Т-64. Произведен в Харькове», — ответил Цимбалюк.

«Ну это тоже советская машина», — парировал Путин.



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Комментарии


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