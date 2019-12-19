Путин ответил на вопрос о возможности женщины стать президентом России
19 декабря 2019 18:33
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Путин отметил, что для главы государства существуют единые требования, такие как, например, компетентность и порядочность, поэтому при выборе президента нельзя руководствоваться гендерным принципом.
«Женщины, тем не менее, все-таки приносят в политику какое-то женское начало. Меньше агрессии, мне кажется. И это, безусловно, будет востребовано», — отметил Путин.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (78%) положительно относятся к присутствию женщин в политике. При этом наибольшим их преимуществом перед мужчинами в этой сфере респонденты назвали «близость к людям» (11%). Еще 8% опрошенных считают, что у женщин-политиков больше развита интуиция. Среди других их преимуществ перед мужчинами: мудрость (7%), доброта (5%) и рассудительность (4%). По мнению 81% россиян, женщины должны присутствовать в политике наравне с мужчинами.
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