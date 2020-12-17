Путин ответил на вопрос о переизбрании в 2024 году

149

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли он еще раз баллотироваться в президенты на следующих выборах, которые состоятся в 2024 году, передает. Трансляцию выступления президента ведет телеканал РБК.



«Я для себя еще не принял решение, пойду я или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит», — сказал Путин, отвечая на вопрос о поправке в Конституцию, благодаря принятию которой произошло обнуление президентских сроков.



«Но формально это разрешение есть от народа. Делать это, не делать — посмотрю», — добавил он.



Говоря о том, стоило ли принимать эту поправку в Основной закон, Путин указал: «У меня есть одно универсальное правило — отвечая на этот вопрос, нужно понимать: пойдет то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать».



Путин предложил внести поправки в Конституцию в январе. Согласно им, из текста Основного документа в части, касающейся допустимого количества президентских сроков, была убрана оговорка «подряд», а сроки Владимира Путина обнулились. В связи с этим он получил право вновь баллотироваться в президенты на выборах 2024 и 2030 годов. Поправки также предусматривали пожизненное сенаторство для бывшего главы государства, закрепление в Основном законе статуса Госсовета, изменение порядка назначения министров и руководителей силовых ведомств, а также расширение полномочий Конституционного суда.

Поправки вынесли единым пакетом на всероссийское голосование, которое прошло с 25 июня по 1 июля, отдельно по каждому предложению проголосовать было нельзя. По данным ЦИК, за их принятие проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%.



В октябре Путин заявил, что пока не время думать о том, останется ли он на посту президента после окончания действующего срока. При этом летом, до того как прошло голосование, он говорил, что «не исключает» для себя «возможности баллотироваться», если такой пункт появится в Конституции. В середине ноября в Госдуму внесли законопроект, позволяющий действующему президенту вновь участвовать в выборах.



Фото: kremlin.ru