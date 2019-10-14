Путин оценил результаты переговоров с Саудовской Аравией
14 октября 2019 19:28
63
"В ходе состоявшихся у нас сегодня и с королем Саудовской Аравии, и с наследным принцем абсолютно конструктивных, деловых переговоров, мы условились всячески поощрять инициативы предпринимательского сообщества, направленные на расширение торговых связей", - отметил он.
Президент назвал Саудовскую Аравию одним из ведущих экономических партнеров РФ, а созданный экономический совет - прекрасной возможностью для прямого диалога бизнеса двух стран. Глава государства отметил позитивное партнерство Российского фонда прямых инвестиций и Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, подчеркнув, что такая кооперация является взаимовыгодной.
Путин упомянул договоренности двух стран в сферах энергетики, промышленности, транспорта, банковского дела, цифровых технологий и освоения космоса. Он также назвал важным направлением взаимодействие в сфере сельского хозяйства. По его словам, договоренности о расширении поставок российской сельхозпродукции в Саудовскую Аравию уже достигнуты.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
14 октября 2019 19:53
Дмитрий Медведев провёл заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Политика региона
37
14 октября 2019 19:35
В сетевом издании "Актуальные комментарии" открылась новая рубрика - "Путинизм", где Сурков отмечает, что "путинизм" - глобальный политический... Политика региона
48
14 октября 2019 19:28
Владимир Путин назвал прошедшие в Эр-Рияде российско-саудовские переговоры конструктивными и деловым. Политика региона
58
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
397
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
464
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
734
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
158
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
349
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
671
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
513
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
442
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
724
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
964
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1529
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1082
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1331
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1522
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
968
Мероприятия