Путин оценил потенциал угольной отрасли в России

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Встреча проходит незадолго до Дня шахтера, который отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье августа. В этом году профессиональный праздник выпадает на 25-е число."Угольная промышленность вот уже три столетия вносит огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке", - сказал Путин.Масштабные планы, по его словам, "связаны и с развитием логистики, транспортной инфраструктуры для угольной отрасли, включая расширение пропускной способности БАМа, Транссиба, мощностей морских портов и на востоке, и на западе России".