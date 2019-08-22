Путин оценил потенциал угольной отрасли в России
22 августа 2019 15:04
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Встреча проходит незадолго до Дня шахтера, который отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье августа. В этом году профессиональный праздник выпадает на 25-е число.
"Угольная промышленность вот уже три столетия вносит огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке", - сказал Путин.
Масштабные планы, по его словам, "связаны и с развитием логистики, транспортной инфраструктуры для угольной отрасли, включая расширение пропускной способности БАМа, Транссиба, мощностей морских портов и на востоке, и на западе России".
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