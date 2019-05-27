Путин оценил идею о залоге для подозреваемых бизнесменов
27 мая 2019 22:18
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— Важна, конечно, сумма залога... Потому что если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога — десять копеек, то тогда это не работает, — сказал глава государства на встрече с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Президент также считает, что данная мера может быть действенным инструментом, чтобы эффективно расследовать дело, не прекращая деятельность предприятия и не выбрасывая его сотрудников на улицу. Путин добавил, что ситуацию с залогом в целом необходимо внимательно проанализировать.
Ранее Титов обратился к президенту с просьбой поддержать идею об изменении законодательства и принятии разъяснений Верховным судом в части регулирования залога. По его мнению, ВС мог бы указать судам на использование залога для подозреваемых в преступлениях бизнесменов в качестве "первой возможной меры пресечения".
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Комментарии
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