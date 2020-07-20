Путин отправил Фургала в отставку с поста главы Хабаровского края. Врио назначен Дегтярев

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Как сообщает пресс-служба Кремля, тем же указом глава государства назначил временно исполняющим обязанности главы края Михаила Дегтярева - депутата Госдумы, фракция ЛДПР."Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации, - говорится в документе, текст которого передает Кремль. - Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края".Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС