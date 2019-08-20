Путин отметил важную роль форумов по проблемам теоретической механики

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— Ваши форумы, объединяющие известных учёных, профессоров и преподавателей вузов, представителей крупных производств из России и стран СНГ, играют значимую роль в развитии передовых направлений научной, инженерно-технической, конструкторской мысли, позволяют обсудить насущные отраслевые проблемы, обменяться идеями, определить векторы дальнейших исследований, — обратился глава государства к участникам мероприятия.Продолжая традиции предшественников, российские учёные вносят весомый вклад в решение современных задач механики, убеждён Путин. Президент выразил уверенность, что съезд пройдёт в творческом, конструктивном ключе, а его рекомендации будут содействовать укреплению весомого потенциала авиации, медицины, энергетики и оборонно-промышленного комплекса России.