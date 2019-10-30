Путин отметил прогресс во взаимодействии России и Венгрии
30 октября 2019 23:51
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"У нас действительно в течение нескольких лет сложился механизм взаимодействия на высшем уровне, и, судя по всему, он работает успешно, имею в виду прогресс в наших прежде всего торгово-экономических связях", - сказал Путин.
По его словам, на переговорах в Будапеште стороны подробно обсудили комплекс двусторонних отношений, подвели итоги реализации уже достигнутых договоренностей, "наметили конкретные планы на перспективу".
Он отметил, что в прошлом году был зафиксирован значительный прирост взаимного товарооборота - почти на 30%, что составляет порядка 7 миллиардов долларов.
"Мы стремимся к тому, чтобы диверсифицировать наши отношения и, в целом, на мой взгляд, справляемся с этой задачей. Но, конечно, энергетика на первом месте, поскольку Россия обеспечивает порядка 60% потребности Венгрии в нефти и 50% - в природном газе", - заметил Путин.
"Самое главное даже не в этом, а самое главное в том, что наше сотрудничество здесь налажено на очень высоком, качественном уровне, и все идет без всяких сбоев", - добавил он.
Фото: РИА Новости
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