Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС России

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"Пункт 5 изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в указе главы государства.Согласно указу, каракулевые шапки для военнослужащих ВС РФ будут заменены на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения для высших офицеров.Каракулевые шапки серого или черного цвета носили генералы и полковники, а также адмиралы и капитаны 1 ранга.Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС