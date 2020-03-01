Путин отменил идентификацию выигравших в лотерею до 15 тысяч рублей
1 марта 2020 21:09
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Закон был принят Госдумой 19 февраля и одобрен Совфедом 26 февраля.
Закон предусматривает исключения лишь для случая, когда возникает подозрение, что такая операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Закон также относит операторов лотерей в случаях выплат выигрышей по договору об участии в лотерее к организациям, осуществляющим операции с деньгами и иным имуществом. Соответственно, на них будут распространяться требования закона о противодействии легализации преступных доходов.
При этом операторам лотерей предоставляется право передавать проведение идентификации участников, в том числе упрощенной, другому оператору лотереи, кредитной организации, "Почте России" или сотовому оператору.
Упрощенная идентификация, согласно документу, будет возможна при выплате выигрыша в лотерею, не превышающего 100 тысяч рублей.
Фото: соцсети
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