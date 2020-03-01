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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин отменил идентификацию выигравших в лотерею до 15 тысяч рублей

1 марта 2020 21:09
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Упрощенная идентификация будет возможна при выплате выигрыша в лотерею, не превышающего 100 тысяч рублей.
Как передает РИА Новости, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий операторам лотерей не проводить идентификацию участников при выигрышах на сумму менее 15 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 19 февраля и одобрен Совфедом 26 февраля.

Закон предусматривает исключения лишь для случая, когда возникает подозрение, что такая операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Закон также относит операторов лотерей в случаях выплат выигрышей по договору об участии в лотерее к организациям, осуществляющим операции с деньгами и иным имуществом. Соответственно, на них будут распространяться требования закона о противодействии легализации преступных доходов.
При этом операторам лотерей предоставляется право передавать проведение идентификации участников, в том числе упрощенной, другому оператору лотереи, кредитной организации, "Почте России" или сотовому оператору.

Упрощенная идентификация, согласно документу, будет возможна при выплате выигрыша в лотерею, не превышающего 100 тысяч рублей.




Фото:   соцсети 
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Комментарии


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