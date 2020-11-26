Путин открыл цех по производству вакцин от COVID-19 в Братске

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Президент России Владимир Путин в четверг, 26 ноября, по видеосвязи открыл цех по производству вакцин от COVID-19 в Братске, передают "Известия".

«Рад очень вас приветствовать, и по хорошему поводу. Потому что сегодня на одной из площадок компании «Фармасинтез», на предприятии «Братскхимсинтез», где вы и находитесь, в Иркутской области, открывается новый современный цех по производству субстанции для лекарственных препаратов», — обратился Путин к участникам видеоконференции.

Он отметил, что власти продолжат поддерживать высокотехнологичные фармацевтические производства.

«Развитие таких высокотехнологичных производств — это и новые рабочие места, и спрос на перспективные технологии, и разработки наших исследовательских команд, укрепление позиций России, точки роста для регионов, конечно», — добавил Путин.

Ранее в этот же день глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в декабре-январе объемы производства вакцины от COVID-19 в России значительно увеличат, чтобы начать вакцинацию.

Несколько дней назад стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций с партнерами запустил производство вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции в сухой форме.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru