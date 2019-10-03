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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин освободил от должности главу ФСИН Геннадия Корниенко

3 октября 2019 14:49
129
Ему исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на госслужбе.
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности директора ФСИН Геннадия Корниенко, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости

"Освободить от занимаемой должности... Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в документе.

30 сентября ему исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на госслужбе, пишет rosbalt.ru.  


Фото: kremlin.ru
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Комментарии



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