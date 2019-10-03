Путин освободил от должности главу ФСИН Геннадия Корниенко
3 октября 2019 14:49
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"Освободить от занимаемой должности... Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в документе.
30 сентября ему исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на госслужбе, пишет rosbalt.ru.
Фото: kremlin.ru
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