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Путин освободил Карасина от должности замглавы МИД

10 сентября 2019 18:11
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Вместо Карасина на пост назначен Евгений Иванов.
Как передает РИА Новости, Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел, которую он занимал с 2005 года.

Вместо Карасина на пост назначен Евгений Иванов. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Иванов до этого работал замглавы МИД.

В обязанности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел входит взаимодействие с государственными органами.

В июле Карасин не исключил, что перейдет на работу в Совет Федерации. Такое заявление он сделал после того, как в СМИ появились публикации о том, что он может стать сенатором от Сахалина. Дипломат отметил, что это будет зависеть, в том числе, от результатов выборов.

В МИД Карасин курировал вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ, работу с соотечественниками за рубежом, также отвечал за взаимодействие с палатами Федерального собрания, Русской православной церковью и общественными организациями, включая законопроектную деятельность министерства.

В конце августа Владимир Путин своим указом наградил Карасина орденом "За заслуги перед отечеством" III степени. Ранее он был награжден Орденом Дружбы, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орденом Александра Невского, а также рядом других наград.



Фото:   © РИА Новости / Виталий Белоусов

 
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