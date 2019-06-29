Путин оспорил данную Элтоном Джоном оценку ситуации с ЛГБТ в России
29 июня 2019 15:55
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«Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, но я думаю, что он заблуждается», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал РБК.
Путин добавил, что в России с удовольствием слушают Элтона Джона. При этом он отметил, что в стране отношение к ЛГБТ-сообществу «очень ровное, спокойное и абсолютно непредвзятое».
По поводу закона о запрете пропаганды гомосексуализма президент заявил, что сначала нужно дать человеку вырасти, а затем он будет решать, кто он такой. «Оставьте детей в покое. Сейчас шесть или пять полов уже напридумали, трансформеры, транс... еще что-то там. Я не понимаю, что это такое. Дай бог здоровья всем», — сказал Путин.
При этом он заявил, что ЛГБТ-сообщество агрессивно навязывает свою точку зрения, и призвал быть более лояльными друг к другу.
Накануне Элтон Джон заявил, что не согласен с мнением о том, что либерализм, который признает сексуальное разнообразие и мультикультурализм, устарел. Он также назвал двуличным желание президента, чтобы представители ЛГБТ «были счастливыми», и утверждение, что в России с этим «нет никаких проблем».
Он отметил, что российские дистрибьюторы «цензурировали» фильм «Рокетмен», который повествует о его жизни, удалив некоторые сцены счастливых отношений с его партнером Дэвидом.
В начале июня создатели картины и музыкант выступили с осуждением действий российского дистрибьютора «Рокетмена» — компании «Централ Партнершип», которая вырезала несколько сцен для соответствия фильма законодательству России.
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