Путин одобрил внедрение в 10 регионах пилотного проекта "Социальный навигатор"

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— Согласен, — сказал он.Все сигналы, которые поступают на этот телефонный номер, специально обученными координаторами распределяются по ведомствам. То есть специалисты профессионально направляют человека и ему не нужно самому изучать всю структуру управления или департамента. Кроме того, граждане смогут получить по этому телефону всю информацию о положенных им льготах и пособиях.По словам Кузнецовой, этот проект уже внедрили в одном из регионов России.Омбудсмен также отметила, что создание в России единой горячей линии по вопросам социальных услуг повысит информированность оказавшихся в непростой ситуации родителей и предупредит случаи оставления детей без присмотра.