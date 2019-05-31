Путин одобрил внедрение в 10 регионах пилотного проекта "Социальный навигатор"
31 мая 2019 23:55
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— Согласен, — сказал он.
Все сигналы, которые поступают на этот телефонный номер, специально обученными координаторами распределяются по ведомствам. То есть специалисты профессионально направляют человека и ему не нужно самому изучать всю структуру управления или департамента. Кроме того, граждане смогут получить по этому телефону всю информацию о положенных им льготах и пособиях.
По словам Кузнецовой, этот проект уже внедрили в одном из регионов России.
Омбудсмен также отметила, что создание в России единой горячей линии по вопросам социальных услуг повысит информированность оказавшихся в непростой ситуации родителей и предупредит случаи оставления детей без присмотра.
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