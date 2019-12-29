Путин одобрил частичный возврат страховки при досрочном погашении кредита
29 декабря 2019 14:02
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Согласно закону заемщик имеет право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита. После этого он может получить часть страховой премии за неистекший период в течение семи рабочих дней, подав соответствующее заявление.
Кроме того, в законе говорится о том, что отныне кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит без страховки, если она по закону не обязательна. Однако при этом выдача кредита допускается по увеличенной процентной ставке.
Также в законе прописано подробное информирование заемщика о договоре страхования и о так называемом периоде охлаждения. Он подразумевает отказ клиента от страховки по потребительскому кредиту в течение 14 календарных дней. Но в таком случае кредитор получает право увеличить ставку до уровня, который действовал на момент заключения договора для подобных кредитов без страховки, но не выше текущего уровня.
В пояснительной записке к законопроекту, который ранее был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, говорилось, что в настоящее время заемщикам чаще всего отказывают в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита, так как в договорах чаще всего прописано, что при их досрочном расторжении часть премии возвращаться не будет. Законопроект был инициирован для того, чтобы исправить эту ситуацию.
Как заявил «РИА Новости» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, одним из основных спорных вопросов при разработке законопроекта было — распространять ли действие закона на договоры страхования, которые были заключены до его вступления в силу. Этот вопрос, как указал депутат, был решен не в пользу заемщиков, так как он вступит в силу с 1 сентября будущего года и не будет распространяться на взятые ранее потребительские кредиты со страховкой.
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Комментарии
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