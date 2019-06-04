Путин объявил благодарность команде "КамАЗ-мастер" за победу в ралли "Дакар"
4 июня 2019 18:15
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В частности, благодарность была объявлена техническому директору Владимиру Губе, пилоту Эдуарду Николаеву и механикам его экипажа — Владимиру Рыбакову и Евгению Яковлеву. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, в распоряжении говорится о награждении почётной президентской грамотой пресс-атташе команды Эрика Хайруллина.
Напомним, экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева выиграл гонку "Дакар" в 2018 году. А уже в январе этого года российская команда под управлением Николаева защитила титул, став победителем в зачёте грузовиков ралли-рейда "Дакар-2019". Отметим, что победа стала 16-й по счёту за всё время участия россиян в ралли-марафоне.
Фото из открытых источников
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