Путин объяснил, почему тормозятся планы по развитию России
4 июля 2019 15:55
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— Что касается исполнения планов, то они, действительно, не всегда исполняются так быстро, как хотелось бы в идеале. Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости, — подчеркнул глава государства.
На вопрос о том, почему при высоком уровне поддержки планы по развитию всё равно с трудом набирают темп, Путин пояснил, что в этом случае "дело не в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях, с которыми сталкивается страна". Так, это падение или колебания цен на международных рынках на товары российского экспорта: газ, нефть, металл.
— Конечно, есть и влияние внешних ограничителей. Однако мы проводим очень взвешенную, реалистичную политику. Обеспечиваем макроэкономическую стабильность, не допускаем роста безработицы. Более того, мы смогли сконцентрировать значительные ресурсы, чтобы начать реализацию масштабных нацпроектов, которые должны обеспечить прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни, — отметил Путин.
По его словам, стоящие сейчас перед страной задачи касаются не только экономики, но и других сфер.
"Главное — надо во многом измениться самим людям, осознать необходимость перемен, своё место в данных процессах, включиться в общую работу. Такое не случается по приказу. Надо, повторю, каждому прочувствовать, что мир вокруг стремительно меняется", - президент России Владимир Путин
Президент также напомнил о том, что технологии развиваются нарастающими темпами, и поэтому планы "устремлены в будущее".
— Мы создаём условия для реализации талантов, способностей каждого, особенно для молодёжи, — добавил российский лидер.
В этой сфере Путин назвал очень важным проект "Россия — страна возможностей", нацеленный на профессиональный, личностный рост молодёжи и людей разных поколений.
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