Путин о запрете Huawei в США: это первая мировая война цифровой эпохи

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Сегодня Facebook запретила Huawei предустанавливать свои приложения на новые смартфоны компании."Ситуацию вокруг компании Huawei, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи.Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных. И в этом смысле попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам выводят на совершенно новый уровень проблему глобального неравенства как между странами и регионами, так и внутри государств.А это, как мы хорошо понимаем, и есть главный источник нестабильности", - сказал Владимир Путин.Президент крайне обеспокоен ситуацией с Huawei. Поэтому решил предупредить о разрушительных последствиях от этой войны уже сейчас.