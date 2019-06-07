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Путин о запрете Huawei в США: это первая мировая война цифровой эпохи

7 июня 2019 21:41
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Кажется, за Huawei переживает уже весь мир.
Кажется, за Huawei переживает уже весь мир. Даже президент РФ Владимир Путин высказался на этот счёт, передает iphones.ru со ссылкой на ТАСС.

Сегодня Facebook запретила Huawei предустанавливать свои приложения на новые смартфоны компании.

"Ситуацию вокруг компании Huawei, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи.

Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных. И в этом смысле попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам выводят на совершенно новый уровень проблему глобального неравенства как между странами и регионами, так и внутри государств.

А это, как мы хорошо понимаем, и есть главный источник нестабильности", - сказал Владимир Путин.

Президент крайне обеспокоен ситуацией с Huawei. Поэтому решил предупредить о разрушительных последствиях от этой войны уже сейчас.
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Комментарии



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