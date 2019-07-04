Путин назвал условие диалога с Зеленским

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— Да, это возможно, если Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания, — сказал Путин в ответ на вопрос, может ли победа Зеленского на выборах президента разморозить отношения Киева и Москвы для разрешения конфликта в Донбассе и установления конструктивного диалога.Как напомнил российский лидер, в ходе предвыборной кампании Зеленский пообещал "установить прямые контакты с согражданами в Донбассе и перестать называть их сепаратистами".Путин подчеркнул, что в наследство Зеленскому достались принудительная украинизация, запрет на использование русского языка, разгул неофашизма, конфликт на юго-востоке страны, а также попытки прежних властей разрушить "хрупкий межконфессиональный мир".— Поэтому, повторяю, украинцы ждут от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему в кратчайшие сроки. И, разумеется, Киев должен наконец понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы, — резюмировал глава российского государства.