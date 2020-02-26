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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин назвал революционным событием двукратное сокращение числа заключённых в России

26 февраля 2020 15:17
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В 1999 году насчитывалось около миллиона людей за решёткой, в то время как сейчас их примерно 500 тысяч.
Снижение числа заключённых в России произошло постепенно и незаметно для большинства граждан, передает Лайф. Однако за 20 лет количество людей, пребывающих в местах заключения, сократилось вдвое — примерно до 500 тысяч человек, что является революционным событием. Такие данные и такую характеристику им дал президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

— Это такое революционное событие на самом деле. Это происходит постепенно, в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо [привлекается к ответственности] впервые и так далее, — заявил президент России. 
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Комментарии


Политика региона
26 февраля 2020  15:17
В 1999 году насчитывалось около миллиона людей за решёткой, в то время как сейчас их примерно 500 тысяч.
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