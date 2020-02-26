Путин назвал революционным событием двукратное сокращение числа заключённых в России
26 февраля 2020 15:17
65
— Это такое революционное событие на самом деле. Это происходит постепенно, в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо [привлекается к ответственности] впервые и так далее, — заявил президент России.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
26 февраля 2020 15:17
В 1999 году насчитывалось около миллиона людей за решёткой, в то время как сейчас их примерно 500 тысяч. Политика региона
61
25 февраля 2020 21:38
Обсудили подготовку к весеннему паводку. Политика региона
260
25 февраля 2020 20:25
Глава государства заявил также, что при реализации национальных проектов точечных результатов недостаточно. Политика региона
254
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
958
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
895
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1399
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
445
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
871
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2833
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1216
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2300
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1752
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
316
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
533
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
604
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1333
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1841
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1865
Мероприятия