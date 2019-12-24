Путин назвал поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

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"Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии - прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку в колонии... на вымирание, на уничтожение. На что посол Польши ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: "Когда я это услышал... я ему ответил, - фюреру он ответил, Гитлеру, - если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве", - сказал Путин на расширенной коллегии министерства обороны РФ, ссылаясь на архивные документы, которыми располагает Россия."Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве", - добавил президент России.Фото: Михаил Метцель/ТАСС