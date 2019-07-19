Путин назвал неразберихой ситуацию с организацией помощи в Иркутской области
19 июля 2019 22:11
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— Это называется простым русским словом — неразбериха, — сказал глава государства, его общение с жителями транслировалось в эфире Первого канала.
Жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.
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