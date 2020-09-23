Путин назвал хамством прекращение поставок из-за рубежа деталей для самолета МС-21

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Президент РФ Владимир Путин назвал хамством на мировом рынке прекращение иностранными партнерами поставок композитных материалов для крыла самолета МС-21 передает ТАСС.

"Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое?", - возмутился президент на встрече с представителями атомной отрасли, которая проходит в среду в Кремле. "Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил", - заявил он.

Российский лидер подчеркнул, что иностранные партнеры прекрасно "знают, что мы все равно сделаем", но поступают таким образом, чтобы затормозить реализацию этого проекта. "Просто чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом, а они уже к этому времени предполагают занять эти ниши", - заметил он.

Путин подчеркнул, что без новых материалов развитие экономики в целом, а не только оборонного комплекса, невозможно.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС