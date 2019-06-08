Путин назвал главный источник нестабильности в мире

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— Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счёт всех остальных. И в этом смысле попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к её плодам выводят на совершенно новый, иной уровень проблему глобального неравенства, как между странами и регионами, так и внутри самих государств, — заявил глава государства, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Путин напомнил, что в мире на сегодняшний день свыше 800 миллионов человек не имеют доступа к питьевой воде, а 11% населения недоедают.Российский лидер подчеркнул, что система никогда не будет устойчивой и сбалансированной, если в её основе будет всё более очевидная несправедливость.Фото: kremlin.ru