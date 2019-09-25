Путин назвал главную цель госуправления
25 сентября 2019 22:08
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Во время своей речи Путин коснулся темы развития России и, в частности, национальных проектов. По его словам, при реализации такого количества ресурсов очень важна обратная связь — «где система работает, а где дает сбои». И в формировании полной картины проведения реформ «огромная роль» отводится общественному и парламентскому контролю, а также высшему органу финансового контроля (президент говорил о Счетной палате), указал Путин. Сотрудники этих структур и должны содействовать ответственному госуправлению для улучшения качества жизни людей, заключил президент.
В конгрессе ИНТОСАИ также принимал участие президент Сбербанка Герман Греф. Он предсказал «революцию» в сфере государственного и бизнес-управления, в том числе и в международных организациях. По мнению Грефа, это связано с «бурным развитием» новых технологий.
В начале сентября Путин на встрече с Грефом призвал Сбербанк использовать собственные разработки для финансовой системы, в частности технологию искусственного интеллекта, при решении более масштабных задач, в том числе для улучшения системы госуправления. Это надо сделать «как можно быстрее», говорил президент. Греф в ответ отметил, что Сбербанк создал специальные подразделения для этих целей.
фото: rg.ru
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