Путин назвал два возможных пути предотвращения «утечки мозгов»
27 февраля 2020 14:31
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Говоря об оттоке специалистов, президент напомнил поговорку «рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». «Значит, государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать высококлассных специалистов к нам», — заключил он.
По мнению президента, есть два пути предотвращения эмиграции специалистов: либо «закрывать» страну по опыту СССР, либо же создавать достойные условия для труда и хорошо платить. Второй вариант, отметил он, тоже содержит изъяны. «Вот в гражданской авиации начали платить [больше], потому что нужны были иностранные специалисты, — сразу перекос на рынке труда, [это] сказалось на военных летчиках, и те с удовольствием уходят из армии, садятся в кресло второго пилота гражданской авиации», — объяснил президент.
Вариант с принудительным ограничением оттока специалистов глава государства также не исключил. «Хватать и не пущать, обременять какими-то дополнительными обязательствами. Скажем, человек получил высшее образование, значит, он не может уехать, должен работать здесь, сделать то-то и то-то либо вернуть деньги и так далее. Так предлагается сделать в сфере здравоохранения», — сказал он. Этот вариант он назвал «в целом возможным». По мнению Путина, было бы справедливо, если бы выпускники, обучающиеся по целевым программам, работали по контракту с государством или возвращали бы деньги в бюджет.
Президент отметил, что уже сейчас государство создает систему поддержки труда, которая позволяет не только не допускать утечки мозгов, но и привлекать специалистов из-за рубежа. «Невозможно всех удержать. Или не надо столько готовить. И так плохо, и так плохо. Но возврат есть, и желающих не так и мало», — заключил он.
В исследовании РАНХиГС, посвященном интеллектуальной эмиграции из России, вышедшем в 2018 году, говорилось о растущей утечке мозгов из страны в последнее десятилетие. Эксперты оценивали число уроженцев России, проживающих за рубежом, в 2,7 млн человек. В числе причин отъезда, как показал опрос, проведенный среди эмигрантов, большинство называют «заметное изменение экономической ситуации после 2014 года, ведущее к трудностям на рынке труда, снижению зарплат, сокращению возможностей для карьерного развития». Четверть уехавших связывают отъезд из России с политической ситуацией и разочарованием от событий 2012 и 2014 годов.
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС / РБК
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