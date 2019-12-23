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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса

23 декабря 2019 23:10
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Такая ситуация десятилетиями складывалась.
Президент России Владимир Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса: такая ситуация десятилетиями складывалась, передает РИА Новости.

К Путину на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий обратились со словами, что в последнее время сильно ужесточились требования по пожарной безопасности. Президента попросили дать поручение, чтобы излишние нормы были убраны, потому что они мешают развиваться.

"То, что вы сказали, это, конечно, анекдотично выглядит, но в то же время безобразно. Поэтому такие распоряжения уже даны. Мы же к концу 2020 года - 1 января 2021 года должны подготовить так называемую регуляторную гильотину, которая должна отменить все, что себя изжило, что не работает и что мешает двигаться вперед", - сказал президент.

Он добавил, что нужно, чтобы министерство сельского хозяйства, вице-премьер, курирующий отрасль, активно поработали в этом сегменте. "Для меня самого это все удивительно. Десятилетиями все так складывалось, еще с советских времен. Со времен древлян, я думаю, так все и записано, до сих пор и тянется. Как раз над этим сейчас и работаем", - заключил Путин.
 
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Комментарии


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