Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса

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К Путину на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий обратились со словами, что в последнее время сильно ужесточились требования по пожарной безопасности. Президента попросили дать поручение, чтобы излишние нормы были убраны, потому что они мешают развиваться."То, что вы сказали, это, конечно, анекдотично выглядит, но в то же время безобразно. Поэтому такие распоряжения уже даны. Мы же к концу 2020 года - 1 января 2021 года должны подготовить так называемую регуляторную гильотину, которая должна отменить все, что себя изжило, что не работает и что мешает двигаться вперед", - сказал президент.Он добавил, что нужно, чтобы министерство сельского хозяйства, вице-премьер, курирующий отрасль, активно поработали в этом сегменте. "Для меня самого это все удивительно. Десятилетиями все так складывалось, еще с советских времен. Со времен древлян, я думаю, так все и записано, до сих пор и тянется. Как раз над этим сейчас и работаем", - заключил Путин.