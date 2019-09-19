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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин назначил нового заместителя Лаврова

19 сентября 2019 22:23
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Им стал Андрея Руденко. Руденко имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, в 2016 году стал директором Второго департамента стран СНГ.
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Руденко новым заместителем министра иностранных дел Сергея Лаврова, передает РБК. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступил в силу 19 сентября.

«Назначить Руденко Андрея Юрьевича заместителем министра иностранных дел России», — говорится в тексте документа.

Ранее президент освободил от должности статс-секретаря — замглавы МИДа Григория Карасина. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назначил Карасина на пост сенатора от региона. На его пост в МИД был назначен Евгений Иванов.

Андрей Руденко родился в 1962 году, в 1985 году окончил МГИМО. С 2007 по 2011 год он возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества, с 2011 по 2016 год являлся заместителем Постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене.

Руденко имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, в 2016 году стал директором Второго департамента стран СНГ.


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Комментарии



Политика региона
19 сентября 2019  22:23
Им стал Андрея Руденко. Руденко имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, в 2016 году стал директором Второго департамента стран СНГ.
Путин назначил нового заместителя Лаврова
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