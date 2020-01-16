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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин назначил Медведева на новую должность

16 января 2020 19:06
78
Бывший премьер-министр стал постоянным членом Совбеза.
Президент России Владимир Путин своим указом ввёл должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на неё Дмитрия Медведева, передает life.ru. Документ опубликован на сайте Кремя.

В указе прописано, что заместитель председателя и секретарь Совбеза водят в число его постоянных членов.

15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию Медведев заявил об отставке правительства. Сам он также оставил пост премьера. Накануне Владимир Путин предложил на пост председателя правительства кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, а сегодня Госдума утвердила его новым премьером.


Фото: ТАСС

 
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Комментарии


Политика региона
16 января 2020  19:12
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16 января 2020  19:06
Бывший премьер-министр стал постоянным членом Совбеза.
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Бывший премьер-министр стал постоянным членом Совбеза.  Политика региона
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16 января 2020  18:52
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