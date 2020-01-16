Путин назначил Медведева на новую должность
16 января 2020 19:06
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В указе прописано, что заместитель председателя и секретарь Совбеза водят в число его постоянных членов.
15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию Медведев заявил об отставке правительства. Сам он также оставил пост премьера. Накануне Владимир Путин предложил на пост председателя правительства кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, а сегодня Госдума утвердила его новым премьером.
Фото: ТАСС
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