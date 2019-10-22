Путин напомнил об интересах России в помощи третьим странам
22 октября 2019 13:11
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— Хочу подчеркнуть: участие РФ в борьбе с бедностью, опасными болезнями, другими угрозами глобального характера, купирование потенциальных рисков, что называется, на дальних подступах полностью отвечает нашим национальным интересам, — сказал Путин.
По словам российского лидера, гумпомощь Африке оказывают многие страны мира. При этом ни в одной из них — будь то США, Китай, Франция или другие страны — проблемы в социальной сфере решены далеко не все.
— Россия также направляет гумпомощь африканским государствам, но не за счёт сокращения объёмов финансирования собственных программ. И потом, нашему народу присущи добрые традиции милосердия, поддержки в трудную минуту, — подчеркнул президент.
Путин рассказал, что Россия, как и многие другие страны, помогала странам Африки, пострадавшим от тропического циклона "Идай" весной 2019 года. По его данным, в Малави, Зимбабве и Мозамбик были направлены российские многоместные палатки, продукты питания и одеяла весом 30 тонн для каждой страны.
Помимо этого, добавил глава государства, Москва продолжает принимать активное участие в содействии Африке.
— С октября 2017 года в Мозамбике при участии РФ реализуется проект Всемирной продовольственной программы ООН по созданию системы школьного питания на сумму 40 миллионов долларов, а на Мадагаскаре реализуется проект по внедрению современных технологий и оборудования дезинфекции на сумму до 15 миллионов долларов, — отметил Путин.
Говоря о помощи в развитии здравоохранения в Африке, российский лидер выразил мнение, что это необходимо, так как инфекции распространяются без оглядки на государственные границы.
"Мы также помогаем африканским друзьям в развитии сферы здравоохранения. Ведь опасные инфекционные заболевания не знают границ", - отметил президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, Россия одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней 60 миллионов долларов. Сейчас, напомнил Путин, в Гвинее действует Центр микробиологических исследований и лечения эпидемиологических заболеваний. Кроме того, Россия внесла 20 миллионов долларов в программу Всемирного банка на реализацию инициативы по борьбе с малярией, заключил президент.
Фото: ТАСС
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Комментарии
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