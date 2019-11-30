Путин надеется, что в России "родитель номер 1" не заменит маму
30 ноября 2019 16:19
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"Вы сказали, что слово "мама" невозможно заменить. Оказывается, возможно: в некоторых странах заменили. "Родитель номер 1", "родитель номер 2". Надеюсь, у нас этого никогда не будет", — сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Определения "родитель номер 1" и "родитель номер 2" вместо "отец" и "мать" используются в документообороте в некоторых странах — например, в США, где такая реформа прошла в 2011 году, или во Франции. Их пытались ввести и в Италии, но в апреле этого года глава МВД Маттео Сальвини распорядился вернуть традиционные графы "мать" и "отец".
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